فرنسا – توقعت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء، تراجع استثمارات الطاقة العالمية بنحو 20% أو ما يعادل 400 مليار دولار عام 2020 في أكبر انخفاض مسجل بفعل تفشي فيروس كورونا.

وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إن “التراجع التاريخي في استثمارات الطاقة العالمية مقلق بشدة لعدة أسباب… فهو يعني خسارة وظائف وفرص اقتصادية اليوم وكذلك خسارة إمدادات الطاقة التي قد نحتاجها غدا فور تعافي الاقتصاد”، مضيفا أن هذا الوضع قد يضر بالتحول نحو طاقات أكثر نظافة.

وذكرت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن إيرادات الحكومات والقطاع بصدد الانخفاض بأكثر من تريليون دولار في 2020 بفعل تراجع الطلب على الطاقة وانخفاض الأسعار.

وتخفف الحكومات إجراءات القيود التي فرضتها للحد من انتشار الفيروس بعد توقف شبه تام للاقتصاد العالمي إثر بقاء نحو ثلاثة مليارات شخص في منازلهم ضمن إجراءات مكافحة المرض.

وقالت الوكالة إن استثمارات الطاقة العالمية كانت تتجه صوب الزيادة 2% في العام الحالي، وهو أعلى معدل نمو في 6 أعوام. وبلغت الاستثمارات الكلية في قطاع الطاقة نحو 1,8 تريليون دولار عام 2019.

المصدر: “رويترز”