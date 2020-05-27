انخفاض في وتيرة تفشي كورونا في روسيا وحصيلة الوفيات تلامس الـ4000

انخفاض في وتيرة تفشي كورونا في روسيا وحصيلة الوفيات تلامس الـ4000

روسيا – أعلنت السلطات الصحية الروسية عن تسجيل أكثر من 160 وفاة و8.3 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل انخفاضا مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي، تسجيل 161 وفاة و8338 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 173 وفاة و8915 إصابة أمس).

وبلغت بذلك حصيلة ضحايا الفيروس التاجي الذي يسبب مرض “كوفيد-19” في روسيا 3968 حالة وفاة، فيما أصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد 370680، بما في ذلك 224504 حالات نشطة.

وتماثل 11079 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير (مقابل 12331 حالة شفاء أمس)، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 142208 أشخاص.

ويعود أكبر عدد من الوفيات والإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (73 وفاة و2140 إصابة) التي تتصدر قائمة أكبر بؤر فيروس كورونا في روسيا بـ2183 وفاة و171443 إصابة، لكنها تحتفظ بالصدارة أيضا من حيث عدد المتعافين (5839 حالة شفاء خلال آخر 24 ساعة و67458 منذ بداية الجائحة).

المصدر: RT