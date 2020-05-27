ليبيا – قال عضو عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن طوال هذه الحرب لم تخرج حكومة الوفاق بأسير واحد “روسي أو “سوداني” يقاتل بجانب الجيش بينما الأخير أخرج عشرات الأسرى السوريين والتشاديين وطياراً مرتزقاً أمريكي.

اوحيدة أشار في حديث لموقع “عربي21” القطري : “المعروف أن من تقاتل بهم سلطة الأمر الواقع في طرابلس هم مجموعات من المليشيات المتباينة المصالح والانتماءات لكن تقدم الجيش إلى طرابلس هو من وحدها للأسف”.

ولفت إلى أن هذه الحرب تحولت بالكامل لحرب بالوكالة عن مصالح دول أجنبية نزلت فيها “تركيا” بكل ثقلها ورهنت نتائجها بمستقبلها السياسي والاقتصادي بقيادة حزب “أردوغان” الحاكم.