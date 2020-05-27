ليبيا – زار وفد رفيع من القيادة العامة للقوات المسلحة برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة لتقديم التهاني بمناسبة عيد الفطر.

المستشار صالح بحث بحسب مكتبه الإعلامي مع وفد القيادة العامة للقوات المسلحة آخر التطورات العسكرية غربي البلاد والتطورات السياسية.

يشار إلى أ الوفد قد ضم رفقة الفريق الناظوري كل من رئيس ركن السلاح الجوي الفريق صقر الجروشي واللواء محمد السنوسي التبو رئيس هيئة التنظيم والإدارة واللواء خيري التميمي مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة.