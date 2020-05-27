بوريل: سنفكر في الإجراءات المناسبة إذا ضمت إسرائيل جزءا من أراضي الضفة

بوريل: سنفكر في الإجراءات المناسبة إذا ضمت إسرائيل جزءا من أراضي الضفة

بروكسل – عبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن تصميمه على العمل من أجل منع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وجاءت تصريحات رئيس الدبلوماسية الأوروبية أثناء لقاء عبر الفيديو، أجاب خلاله عن أسئلة وجهها له نواب من لجنتي الدفاع والأمن في البرلمان الأوروبي.

وقال بوريل: “إذا حدث الضم، وسنفعل كل ما بوسعنا كي لا يحدث، يجب علينا التفكير في الإجراءات اللازم اتخاذها”. ولكنه دعا إلى عدم التكهن بما سيحصل في المستقبل.

أما بشأن خطوات بروكسل حيال عملية الضم المحتملة، فقد أكد بوريل للنواب الأوروبيين أن 25 دولة من الدول الأعضاء وافقت على الإعلان الأوروبي الأخير، الذي يعتبر أن إسرائيل ستكون مخالفة للقانون الدولي ولالتزاماتها، لو قامت بالفعل بضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وأشار بوريل إلى معارضة كل من هنغاريا والنمسا للموقف الأوروبي، إلا أنه أضاف “على أي حال لدينا أغلبية تؤيد هذا الموقف”.

وختم تعليقه بالتأكيد على أن التكتل الموحد “لا يزال يؤمن بأن حل الدولتين هو الطريق المناسب لتسوية الصراع” الإسرائيلي الفلسطيني.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، كشف رئيس الائتلاف الحكومي في إسرائيل، ميكي زوهار، أن إجراءات “تشريع” عملية فرض السيادة الإسرائيلية على جميع المستوطنات في الضفة الغربية، ستبدأ مطلع شهر يوليو القادم.

المصدر: آكي