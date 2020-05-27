ليبيا – قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن عملية ايريني البحرية – الجوية لن تستطيع وقف تدفق السلاح لليبيا بالكامل.

بوريل وفي حديث له عبر الفيديو لأعضاء لجنتي الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي أمس الثلاثاء أكد وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية أن العملية تساهم في ضبط تهريب السلاح إلى ليبيا وكذلك ضبط حركة بيع النفط وهما يغذيان الصراع في البلاد.

وأقر المسؤول الأوروبي بأن عملية ضبط تهريب السلاح إلى ليبيا براً أمر شديد التعقيد فهناك حدود لما يمكننا القيام به،وفق كلامه.

وتحدث بوريل عن الصعوبات التي تواجه العملية من ناحية التجهيزات والتمويل،مؤكداً أن الإمكانيات الحالية كافية للانطلاق وأن الموازنة متوفرة لتغطية تكاليف الأشهر الثلاثة الأولى من العملية.