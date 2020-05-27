ليبيا – دعا الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء إلى ضرورة وقف النار في ليبيا وبداية مساعي لحل سياسي دائم يحفظ السيادة الليبية.

ووفقاً لبيان الرئاسة الجزائرية:” تلقى الرئيس عبد المجيد تبون أمس الثلاثاء مكالمة هاتفية من نظيره التركي رجب طيب أردوغان هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك”، وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وفيما يتعلق بتطور الأحداث في ليبيا، أضاف البيان:” الرئيسان شددا على تكثيف الجهود من أجل فرض وقف النار، كمقدمة لا بد منها لتسهيل الحل السياسي بين الليبيين على أساس احترام الشرعية الشعبية الضامنة لسيادة ليبيا ووحدة ترابها “.