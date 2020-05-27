تقرير أمريكي: “بوينغ” ترغم 2.5 ألف موظف على عطلة غير مدفوعة

تقرير أمريكي: “بوينغ” ترغم 2.5 ألف موظف على عطلة غير مدفوعة

الولايات المتحدة – أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن شركة “بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات تنوي وضع نحو 2.5 ألف من موظفيها في عطلة طوعية غير مدفوعة.

ونقلت الصحيفة الأمريكية في تقرير نشرته اليوم الأربعاء عن مسؤولين نقابيين تأكيدهم أن الإعلان رسميا عن هذا القرار قد يتم في 29 مايو، ضمن المرحلة الأولى من التقليصات التي اضطرت إليها الشركة على خلفية انهيار الملاحة الجوية الدولية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومن المتوقع أن يطال هذا القرار المقرات المركزية للشركة ومصانعها قرب مدينة سياتل الأمريكية (والتي قد أكدت في وثائق رسمية تقليص عدد الوظائف)، وكذلك الفروع المعنية بتقديم الخدمات، في وقت تقلص فيه “بوينغ” الإنفاق على إنتاج قطع الغيار.

ويعد ذلك أول خطوة كبيرة من نوعها تتخذها الشركة منذ عام 2017، عندما طال قرار مماثل 1.5 ألف موظف.

وتستعد “بوينغ” لتقليص عدد موظفيها الذين يبلغ عددهم حاليا 160 ألف شخص بمقدار 10% حتى نهاية العام الجاري، على خلفية الانخفاض الحاد في الطلب على منتجات الشركة بسبب جائحة كورونا.

وكانت الشركة الأمريكية قد تكبدت خسائر ملموسة في السنوات القليلة الماضية، جراء الكشف عن خلل فني تسبب في تحطم طائرتين من نوع “بوينغ 737 ماكس”.

المصدر: وول ستريت جورنال