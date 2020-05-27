انجلترا – وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالإجماع على عودة التدريبات الجماعية والالتحامات، لتقترب بذلك البطولة خطوة من استئناف مبارياتها المتوقفة منذ شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال بيان عقب اجتماع أندية البطولة العشرين اليوم الأربعاء: “سيكون بوسع الفرق الآن التدرب كمجموعة وتنفيذ التحامات مع الحد من الاحتكاكات المباشرة غير الضرورية”.

وأضاف البيان “الأولوية بالنسبة للدوري الممتاز هي صحة وسلامة جميع المشاركين”.

وعادت فرق البطولة مؤخرا للتدريب في مجموعات صغيرة دون التحامات أو احتكاكات ضمن قيود صحية صارمة للحد من تفشي العدوى.

وتوقفت جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في مارس الماضي بسبب الأزمة الصحية العالمية.

ويتبقى في البطولة التي يتصدرها ليفربول بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه، 92 مباراة هذا الموسم.

المصدر: رويترز