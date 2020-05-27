سانا: إصابات بين القوات الأمريكية و”قسد” في هجوم على رتل مشترك شمال سوريا

سانا: إصابات بين القوات الأمريكية و”قسد” في هجوم على رتل مشترك شمال سوريا

سوريا – أصيب 3 جنود أمريكيين و5 عناصر من “قوات سوريا الديمقراطية” في هجوم على رتل مشترك لهم على الحدود الإدارية بين محافظتي الحسكة ودير الزور شمال شرقي سوريا.

ونقلت وكالة “سانا” عن مصادر محلية قولها إن رتل آليات مشتركا للقوات الأمريكية ومجموعات من “قوات سوريا الديمقراطية” تعرض لهجوم نفذه مجهولون الثلاثاء باستخدام سلاحي الرشاشات وقواذف “آر بي جي” عند مفرق قرية رويشد على الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي الحسكة ودير الزور.

ونقل المصابون الثمانية إلى مقر القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي جنوب الحسكة.

وسبق أن قتل ضابط من القوات الأمريكية واثنان من القوات الكردية في الـ27 من أبريل الماضي بكمين نفذه مجهولون على دورية أمريكية كردية مشتركة عند قرية الوسيعة التابعة لناحية الصور بريف دير الزور.

المصدر: سانا