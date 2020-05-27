ليبيا – قالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق إن المركز الوطني لمكافحة الامراض إستلم أمس الثلاثاء (66) عينة للكشف عن فيروس كورونا.

صحة الوفاق أشارت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إلى أن العينات توزعت على النحو التالي المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس (19) عينة و مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة (12) عينة و مختبر فرع المركز الوطني بسبها (6) عينات أما مستشفى طرابلس الجامعي (29) عينة.

وكانت النتائج سالبة لـ (64) عينة وعدد (2) عينة موجبة جديدة حيث تم تسجيل الحالتين الجديدتين بفيروس كورونا المستجد من الجنوب الليبي كأول حالتين تسجل بالجنوب لشاب عمره 36 عام و إمرأة عمرها 55 عام (خالة الشاب).

وبحسب المعلومات الأولية من فرق الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني فإن الحالتين لديهما تاريخ اختلاط بوالدة الشاب المصاب التي توفيت يوم 26 مايو بعد أن عانت من ارتفاع في درجة حرارة جسمها ولديها تاريخ مرضي سابق بداء السكري.

كما أكدت على أن فريق الرصد والتقصي بالمركز الوطني يقوم بأخذ عينة من السيدة المتوفية للتأكد من إصابتها أو عدم إصابتها بالفيروس ومن ثم تحديد مصدر العدوى ومتابعة مخالطيها، مشيرةً إلى أن الفريق يتابع المخالطين للحالتين وحصرهم وأخذ العينات.

وأكدت على أنه تم عزل الحالتين لضمان عدم انتشار الفيروس، مهيبةً أقرباء الحالتين والسيدة المتوفية باتباع إرشادات الوقاية وعدم التجمع خلال تأدية واجب العزاء لتقليل ومنع انتشار الفيروس.