ليبيا – دعا وزير الصحة بالحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور سعد عقوب رئيس واعضاء اللجنة الاستشارية الطبية في سبها تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية المشدده للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

كما طالب وزير الصحة المواطنين وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة بضرورة الحرص على النظافة الشخصية مع الحفاظ على غسيل الأيدى بشكل مستدام وتطهيرها جيدا والبعد عن الزحام والتجمعاته والأماكن التى تفتقد للتهوية الجيدة لتلافى أى عدوى محتملة للفيروسات بما فيها فيروس كورونا مع ضرورة تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليد واستخدام المناديل عند السعال والعطس والتخلص منها فى سلة النفايات ثم غسل الأيدى جيداً مع ضرورة التبليغ العاجل علي اي حالة اشتباه تحمل أعراض فيروس كورونا المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة وجفاف الحلق والسعال الجاف.

وشدد على اللجنة الاستشارية الطبية وفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة ضرور توخي الحيطة والحذر لكافة الكوادر الصحية للوقاية من فيروس كورونا ومتابعة كافة المخالطين و حجر المنطقة التي سجلت بها الحالات وتقليل السفر للمناطق ذات الاختطار العالي بتعاون مع كافة السلطات الصحية والامنيه و القوات المسلحة و رفع درجة الاستعداد القصوي لدي فرق الرصد والتقصي والاستجابه السريعه .

ودعا المواطنين الى المزيد من التعاون مع الجهات ذات العلاقة و تطبيق اجراءات الحجر المنزلي للوقاية من الفيروس لضمان سلامة الموقف الصحي في ليبيا.

كما اوصي وزير الصحة المواطنين وكافة الجهات العامه والخاصة ذات العلاقة في وضع خطتها إلى العمل بوقف كل المعارض الثقافية ومنع إقامة المناسبات الرسمية أو الاجتماعية تجنباً لتوفير أسباب العدوى بين الأشخاص.

وأكد على أهمية تجنب الاحتكاك بالمشتبة فى إصابتهم بأى عدوى

والحرص على ارتداء الكمامات في أماكن التجمعات المتمثلة بالمصارف والأسواق العامة خلال فترات التجوال، مشيراً بانه يحمل منفعة محتملة كإجراء احترازي لمنع انتشار المرض مع ضرورة تنظيف اليد طوال اليوم كإجراء احترازى للحد من أى إصابات فيروسية وذلك وفقا للأدلة الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حسب اللوائح الصحية الدولية، وإرشاداتً وزارة الصحة الليبية و منظمة الصحة العالمية.

ونوّه بأن الدولة الليبية قادرة على حماية أبنائها وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع انتشار الامراض الوبائية أو المعدية لليبيا .