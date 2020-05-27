روسيا – استأنفت شركة “غازبروم” الروسية ضخ الغاز إلى أوروبا عبر الجزء البولندي من خط أنابيب “يامال-أوروبا”، بعدما علقته مؤقتا قبل يوم.

وقالت شركة Gascade المشرفة على استلام الغاز في أراضي ألمانيا، إن كمية الغاز التي تم ضخها اليوم الأربعاء، إلى الأنبوب القادم عبر مدينة مالنوف الحدودية بين بولندا وألمانيا بلغت 9.5 مليون كيلوواط/ساعة بين الساعتين الـ12 والـ13 ظهرا بالتوقيت المحلي.

وذلك بعد توقف التدفقات تماما في هذا القسم من أنبوب “يامال-أوروبا” بحلول الساعة الـ8 صباحا أمس الثلاثاء.

وتحولت “غازبروم” إلى ضخ الغاز إلى أوروبا عبر أراضي بولندا استنادا إلى نتائج المزادات التي ينظمها الجانب البولندي، وذلك بعد رفضه تمديد عقد العبور الموقع بين روسيا وبولندا في التسعينات من القرن الماضي، والذي انتهت مدته في الـ17 من مايو الجاري.

المصدر: نوفوستي