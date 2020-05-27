إيطاليا – أعلنت الحكومتان الفرنسية والبلجيكية اليوم الأربعاء، منع استخدام “هيدروكسي كلوروكوين” في معالجة الإصابة بكوفيد-19، كما علقت السلطات الإيطالية أيضا استخدام هذا العقار ضد فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأدوية الإيطالية أن “الأدلة السريرية الجديدة المتعلقة باستخدام هيدروكسي كلوروكوين في الأشخاص المصابين بفيروس سارس- كوف-2 (الفيروس المسبب لمرض كورونا) تشير إلى زيادة خطر التفاعلات الضارة مع فائدة ضئيلة أو معدومة”.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان منظمة الصحة العالمية أنها أوقفت مؤقتا دراسة هذا العقار المضاد للملاريا كعلاج محتمل للوباء بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

ورغم توصية “الصحة العالمية”، قررت بعض الدول، منها البرازيل والأردن والجزائر، استمرار استخدام “هيدروكسي كلوروكوين” لعلاج مرضى كورونا.

المصدر: RT + وكالة “آكي”