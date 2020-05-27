البرازيل – سجلت 6 شركات نفطية عاملة في البرازيل إصابات بفيروس كورونا لدى موظفيها والمتعاقدين معها بين العاملين في المنشآت النفطية شرقي البلاد.

وأفادت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادر في قطاع الطاقة اليوم الثلاثاء، بأن شركات Equinor النرويجية وDommo Energia البرازيلية وPerenco البريطانية – الفرنسية وRoyal Dutch Shell الهولندية وEnauta Participacoes البرازيلية سجلت حالات الإصابة.

وأكدت وكالة البترول الوطني البرازيلية 544 إصاب بفيروس كورونا حتى يوم الخميس الماضي لدى عمال القطاع النفطي، فيما لا يزال عدد المتعافين وإجمالي حصيلة الإصابات مجهولين.

وتشير الشركات إلى أن Equinor سجلت نحو 60 إصابة في حقل “بيريغرينو” حتى الأسبوع الماضي، وPerenco نحو 40 إصابة في حقل “بارغو”، وDommo نحو 50 إصابة في حقل “توباراو مارتيلو”.

كما سجلت شركة Petrobras الحكومية البرازيلية للنفط أكثر من 300 إصابة في الحقول التي تديرها.

وجدير بالذكر أن البرازيل أصبحت خلال الفترة الأخيرة الدولة الثانية عالميا من حيث انتشار فيروس كورونا بتسجيلها نحو 375 ألف حالة إصابة، وأكثر من 23 ألف حالة وفاة.

المصدر: رويترز