كوريا الجنوبية تسجل أكبر عدد إصابات بكورونا منذ 49 يوما

كوريا الجنوبية تسجل أكبر عدد إصابات بكورونا منذ 49 يوما

كوريا ج – أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، عن 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا، تزامنا مع إعادة فتح المدارس في البلاد، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 11265 حالة.

وهذه المرة الأولى التي يصل فيها العدد اليومي لحالات الإصابة بكورونا 40 حالة، منذ يوم 8 أبريل الماضي، عندما سجلت البلاد 53 إصابة في يوم واحد.

ومن بين الـ 40 حالة الجديدة، كانت 37 حالة لانتقال العدوى محليا، وجاءت الـ 3 حالات المتبقية من الخارج.

وترجع زيادة الإصابات إلى انتشار الفيروس الناجم عن العدوى الجماعية التي بدأت في ملاه ليلية في منطقة إيتوان في سيئول.

وتشهد البلاد سلسلة من حالات الإصابة في المدارس ورياض الأطفال، الأمر الذي يثير مخاوف من انتشار الوباء مرة أخرى بعد إعادة فتح المدارس.

المصدر: يونهاب