ألمانيا – تراجع مدرب بوروسيا دورتموند، لوسيان فافر عن تصريحات ألمح فيها إلى أنه قد يترك الفريق مع نهاية الموسم الحالي وذلك إثر الخسارة أمام بايرن ميونيخ أمس، في الدوري الألماني لكرة القدم.

وقال فافر، الذي يرتبط بعقد مع دورتموند حتى عام 2021، في تصريحات جديدة اليوم: “لا أفكر في الاستسلام على الإطلاق”.

وأضاف المدرب السويسري “بالأمس، شعرنا جميعا بخيبة أمل، لكن يبدو أنه أسيء فهم كلامي في المقابلة مباشرة بعد المباراة في كثير من الحالات”، في إشارة إلى تكهن العديد من وسائل الإعلام الألمانية حول مستقبله.

ولم يتوافق كلام فافر اليوم مع حديثه أمس بعد خسارة فريقه على أرضه أما بايرن ميونيخ، حين قال في معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت الخسارة أمام بايرن على ملعب “سيغنال إيدونا بارك” أثبتت بأنه لا يملك ما يلزم من أجل قيادة دورتموند إلى كسر احتكار النادي البافاري للقب الدوري الألماني: “ردد هذا الأمر هنا لأشهر. أعرف كيف تسير هذه الأمور وسأتحدث عن الموضوع في غضون أسابيع قليلة”.

وأضاف السويسري البالغ من العمر 62 عاما “سأبقى هادئا وأنا أثق بنفسي”.

وللموسم الثاني على التوالي تحت قيادة فافر، يجد دورتموند نفسه خلف الفريق البافاري الذي يبدو في طريقه للقبه الثامن تواليا.

ووسع بايرن المتصدر وحامل اللقب في المواسم السبعة الأخيرة الفارق عن ملاحقه دورتموند إلى سبع نقاط قبل ست مراحل من نهاية “البوندسليغا”، بعد الفوز عليه بهدف دون مقابل في “كلاسيكر” ألمانيا ضمن المرحلة الثامنة والعشرين.

المصدر : RT