إسبانيا – ينتظر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، على “أحر من الجمر”، عودة منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد توقفه بسبب جائحة كورونا، ليمارس هوايته في تحقيق الأرقام القياسية.

ويمني ليونيل ميسي النفس بتحقيق رقم قياسي شخصي جديد، وهو تحقيق لقب هداف الدوري الإسباني للمرة السابعة في مسيرته الاحترافية، بعد أن نجح في الفوز بلقب هداف الليغا “البيتشيتشي” في 6 مناسبات سابقة، في الأعوام (2010، 2012، 2013، 2017، 2018، 2019)، وعادل بذلك رقم الهداف الإسباني تيلمو زارا.

وفي حال استئناف منافسات الدوري الإسباني وتتويج البرغوث الأرجنتيني بلقب هداف الليغا، فسيحطم رقم تيلمو زارا، ويصبح اللاعب الوحيد الذي يفوز بلقب “البيتشيتشي” 7 مرات.

ويتصدر ميسي قائمة هداف الدوري برصيد 19 هدفا، قبل توقفه في مارس الماضي، بسبب جائحة كورونا، متقدما بفارق 5 أهداف على الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد.

كما يرغب ميسي في التتويج بلقب بطل الليغا للمرة 11 في مسيرته مع نادي برشلونة، ليصبح على بعد لقب واحد من معادلة رقم خينتو أسطورة ريال مدريد، أكثر لاعب في تاريخ الليغا تتويجا باللقب برصيد 12 لقبا.

ويتصدر برشلونة قائمة الليغا برصيد 58 نقطة، متقدما بفارق نقطتين على ريال مدريد، صاحب مركز الوصافة.

المصدر: وكالات