ليبيا – أكد التيار الديمقراطي وعلى لسان نائبه بالبرلمان رضا الزغمي أن رئيس مجلس النواب التونسي قد تجاوز صلاحياته في العلاقات الدبلوماسية وخرق مقتضيات الدستور والنظام داخل مجلس الشعب ذلك لأنّ المكالمة الهاتفية التي أجراها مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق وتهنئته بالانتصار على قوات خليفة حفتر تتجاوز صلاحيته كرئيس مجلس شعب.

الزغمي أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن العلاقات الخارجية هي اختصاص حصري للسلطة التنفيذية والمتمثّلة في رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية التونسية وفق ما ينص عليه الفصل 77 من الدستور التونسي.

ولفت إلى أن قرارات مجلس الشعب لا تتخذ إلاّ في إطار الجلسات العامة وبموافقة أغلبية النواب في حين أنّ رئيس المجلس قد اتخذ قراراً أحادياً دون الرجوع إلى النواب الذين انتخبوه رئيساً لهم، مضيفاً أن التعلّل بالدبلوماسية البرلمانية هي في الحقيقة تقتصر حسب مصنفات القانون الدبلوماسي والقانون الدولي على التعاون بين البرلمانات والمجموعات البرلمانية لا غير ولا يمكن تبعاً لذلك لرئيس المجلس أن يتدخّل في تحديد خيارات السياسة الخارجية للدولة التونسية.

وقال”وهذا ما استنكرناه كنواب ممثلين للتيار الديمقراطي وبقية الكتلة الديمقراطية ودعونا رئيس مجلس النواب إلى الالتزام بالصلاحيات التي يكفلها له النظام الداخلي للمجلس ومقتضيات العمل البرلماني”.

كما لفت إلى أنه وعلى هذا الأساس فإنّ الجلسة المرتقبة خلال الأسبوع المقبل ستكون لطرح الموقف التونسي من المسألة الليبية.