ألمانيا – خرج فريق بايرن ميونخ بفوز ثمين من ملعب “سيغنال إيدونا بارك” على مضيفه بوروسيا دورتموند اليوم الثلاثاء، وذلك في قمة مباريات المرحلة الـ28 من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويدين العملاق البافاري بالفضل في انتصاره لمدافعه جوشوا كيميتش، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول، بتسديدة رائعة من فوق حارس مرمى السويسري رومان بوركي، استقرة الكرة في الزاوية اليسرى البعيدة.

وحقق بايرن ميونخ انتصاره السابع على التوالي، وعزز صدارته “للبوندسليغا” برصيد 64 نقطة، مبتعدا بفارق 7 نقاط عن أقرب مطارديه فريق بوروسيا دورتموند بالذات، صاحب مركز الوصافة.

المصدر: RT