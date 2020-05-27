ليبيا – قال الناطق السابق باسم عملية “فجر ليبيا” التي أحرقت مطار طرابلس وتسببت في خسائر بمليارات الدولارات أحمد هدية القيادي بمدينة مصراتة إنه بالنسبه للأوضاع العسكرية جنوب طرابلس هناك تقدمات لمسلحي الوفاق في أكثر من محور.

هدية أكد خلال مداخلة عبر برنامج “حصاد النهار” الذي يذاع على قناة “ليبيا الاحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد على أن الحرب والمعركة جنوب طرابلس مستمرة وموجودة، لافتًا إلى أن هناك مقاومة ليست كبيرة من قبل من وصفهم بـ”العدو” (القوات المسلحة الليبية) .

وأشار إلى أن السيطرة على المواقع لا يمكن الحديث عنها إلا بعد إنتهاء العمليات العسكرية وتمركز مسلحيهم في أماكنهم الجديدة، مبيناً أنه في كل ساعة المعركة تشهد تطورات جديدة .

وقال :” بغض النظر عن صحة الاخبار المتعلقة بانسحاب المرتزقة الروس من عدمها، نحن لا نمتلك جهاز مخابرات وإستخبارات من الممكن أن يعطي المعلومات الدقيقة التي نبني عليها وبغض النظر عن معلومات خروجهم أو هروبهم وإنسحابهم من محاور طرابس هو شيء كبير ونصر وليس بالأمر الهين، قادة بركان الغضب يعرفون أمور اخرى ولعل الجميع شاهد المهلة التي اعطيت لإنسحاب قوات الفاغنر مما يؤكد أن هناك معلومات لا تتوفر عندنا وموجودة عند القادة”.

وشدد على ضرورة وجود ثقة كبيرة في القادة وقراراتهم وعدم التشويش عليهم في كثرة التحليل بالخصوص للتركيز على خروج المعتدي من محاور طرابلس بحسب قوله.