ليبيا – أكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري أن اعتقال الإرهابي محمد الرويضاني في ليبيا يكشف عن صفحة سوداء للدول الراعية للإرهاب.

وزير الأوقاف المصري قال بحسب صحيفة “الاتحاد” إن ذلك يتطلب وقفة دولية جادة لمحاسبة هذه الدول التي تحتضن الإرهاب والإرهابيين.

وأشار إن الإرهابي يحمل خواءً نفسيّاً وروحيّاً كبيراً إذ إن المرتزقة لا عقيدة لهم فضلاً عن أنهم لا وطنية ولا قيم ولا مبادئ ولا أخلاق لهم.

كما اعتبر أن استسلام كبار قيادات الإرهاب بهذه الصورة المُهينة يكشف الهزيمة النفسية للإرهابيين وأنهم لا يمكن أن يصمدوا أمام عقيدة من يدافع عن دينه ووطنه وأرضه وعرضه وكرامته بحق، مضيفاً “الأرض تقاتل مع أهلها كما يقولون، وأرض الشرفاء مقابر الغزاة والمرتزقة على مدار التاريخ”.