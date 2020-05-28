إسبانيا – أكدت تقارير صحفية امس أن البرازيلي آرثر ميلو، لاعب خط وسط فريق برشلونة لكرة القدم، أبلغ نادي يوفنتوس الإيطالي بقراره النهائي حول الرحيل عن الفريق الإسباني.

ووفقا لصحيفتي “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، و”كوريري ديللو سبورت” الإيطالية، فإن آرثر تحدث بشكل مباشر عن الصفقة مع فابيو باراتيتسي، المدير الرياضي ليوفنتوس.

وأشارت إلى أن آرثر قال لباراتيتسي: “لن أغادر برشلونة، بغض النظر عن العرض المقدم أو الشروط الشخصية الخاصة بي”.

وكانت بعض التقارير الإيطالية زعمت منذ أيام موافقة آرثر على الانتقال إلى يوفنتوس، قبل أن تنفي والدة اللاعب البرازيلي هذا النبأ عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكانت إدارة يوفنتوس ترغب في ضم آرثر، مقابل انتقال لاعبه البوسني ميراليم بيانيتش إلى صفوف برشلونة.

المصدر: وكالات