إسبانيا – أعلن أتلتيكو مدريد، المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، في بيان اليوم الخميس، تعرض مهاجمه أنخيل كوريا لإصابة عضلية في أثناء المران.

وأصبح المهاجم الأرجنتيني، البالغ عمره 25 عاما، ثاني لاعب من أتلتيكو يصاب في التدريبات هذا الأسبوع، بعد زميله البرتغالي جواو فيلكس، الذي تعرض لإصابة في أربطة ركبته اليسرى يوم الاثنين الماضي.

وكان أتلتيكو، يحتل المركز السادس عندما توقف الدوري المحلي في مارس، بسبب تفشي فيروس كورونا، وقبل 11 جولة من نهاية المسابقة، ومن المفترض أن يواجه أتلتيك بيلباو عند استئناف الموسم.

ووافقت الحكومة الإسبانية على استئناف مسابقتي الدوري في الدرجتين الأولى والثانية دون مشجعين، بدءا من الثامن من يونيو المقبل.

المصدر: رويترز