إبراهيموفيتش يعود إلى السويد بعد إصابته في تدريبات ميلان

إبراهيموفيتش يعود إلى السويد بعد إصابته في تدريبات ميلان

السويد – عاد مهاجم نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، إلى بلاده، بعد إصابته في تدريبات فريقه، حسبما أفادت شبكة “سكاي سبور”.

وذكر المصدر، أن إدارة “الروسونيري”، سمحت للمهاجم المخضرم بالعودة إلى بلاده، بعد تعرضه لإصابة في تدريبات الفريق يوم الاثنين الماضي.

وأوضحت الشبكة، أن إبراهيموفيتش، سيبقى في السويد، في انتظار خضوعه لفحص طبي خلال الأيام المقبلة لتقييم إصابته، مشيرة إلى أن صاحب الـ38 عاما، لن يضطر للالتزام بفترة الحجر الصحي الاعتيادية التي تمتد لـ14 يوما، عند عودته إلى ميلانو الأسبوع المقبل.

وكان نادي ميلان، أكد الثلاثاء الماضي، إصابة إبراهيموفيتش في ربلة الساق اليمنى، من دون أن يحدد فترة غيابه المتوقعة، ولكن تقارير صحفية إيطالية، أشارت إلى أن هذه الإصابة قد تبعد “إبرا”، لفترة ربما تصل إلى أربعة أسابيع.

وسجل إبراهيموفيتس في الموسم الحالي 3 أهداف وصنع هدفا واحد لزملائه، في 8 مباريات خاضها مع ميلان.

تجدر الإشارة إلى أن منافسات كرة القدم متوقفة حاليا في إيطاليا، بسبب انتشار فيروس كورونا.

المصدر: Sky Sport Italia