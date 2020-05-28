ليبيا – أيّدت عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 آمنة إمطير القيادية بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين ضرورة تطوير التعاون مع تركيا وقطر والجزائر وتونس والمغرب والكويت كل في المجال النافع معه .

إمطير قالت في تدوينه لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” إنه لا احد يستطيع الوقوف في وجه دعم روسيا وفرنسا وايران واسرائيل ومصر لحفتر إلا الاتراك و يتكامل معهم القطريون في مجالات خاصه.

وإعتبرت أن لغة المصالح لغة محترمة في السياسة الدولية ولا بأس من اتباع الاسلوب القطري في تأمين الدولة عبر دعوة الاتراك ومنحهم مشاريع وقواعد في ليبيا بشرط مواجهة الروس والغرب والاعراب .

وأضافت”اذا قررت روسيا الاستمرار في عبثها بأمن ليبيا فيجب الاستعداد لها بما يوجعها و يوجع رئيسها، فكروا بعمق كبير جداً و ميزوا بين العدو و الصديق بكل وضوح ، أنا لا اتصور ان روسيا ستذهب بعيداً في حربها معكم لكن الاتراك يعرفون اللعبه اوضح من غيرهم”.