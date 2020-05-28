إسرائيل – اتفق وزيرا الطاقة الإسرائيلي والمصري، اليوم الخميس، على عقد منتدى الغاز الطبيعي الإقليمي قريبا، لمواصلة التعاون المشترك فيما يخص الطاقة بين البلدين.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، بأن “وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا اتصل بوزير الطاقة يوفال شتاينيتس وهنأه بمناسبة توليه حقيبة الطاقة في الحكومة الجديدة”​​​.

وأضافت الهيئة بأن “الوزيرين اتفقا على عقد منتدى الغاز الطبيعي الإقليمي قريبا بغية جعله منظمة دولية”.

وأشارت الهيئة إلى أنه “بسبب جائحة كورونا توقفت اللقاءات الإقليمية التي شارك فيها وزراء الطاقة من إسرائيل ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية وقبرص واليونان وإيطاليا”.

في غضون ذلك، ذكرت هيئة البث أن “وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكينازي، تحدث مع نظيره المصري سامح شكري هاتفيا، يوم أمس، دون أن يتم الإفصاح عن فحوى المكالمة بين الوزيرين”.

وتجدر الإشارة إلى أنه في يوليو من العام الماضي، عقد منتدى غاز شرق المتوسط بمشاركة سبع دول هي “مصر، الأردن، قبرص، اليونان، الولايات المتحدة، إسرائيل، والسلطة الفلسطينية”.

وفي ديسمبر من العام الماضي بدأت إسرائيل بتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر ضمن اتفاق وقع بين البلدين بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات.

المصدر: رويترز