الإمارات العربية – أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية امس، تسجيل 883 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الحالات إلى 31 ألفا و969 حالة.

وقالت الناطقة باسم الحكومة آمنة الضحاك، إنه “تم تسجيل حالتي وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 255 حالة وفاة، منخفضا نسبيا عما سجل أمس الثلاثاء، حيث تم الإعلان عن 5 حالات”.

وأضافت: “ارتفعت حالات الشفاء المسجلة إلى 16 ألفا و371 حالة، عقب تماثل 389 مصابة للشفاء بعد تلقيهم العلاج، مقارنة بيوم الثلاثاء الذي سجل فيه 325 حالة”.

وتابعت: “تم إجراء أكثر من 27 ألف فحص جديد”، مشيرة إلى أن “نسبة كبيرة من الإصابات تأتي بسبب المخالطة الناتجة عن التجمعات، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل لبس الكمام، والتباعد الجسدي”.

وأضافت: “شهدنا في الفترة الماضية تسجيل انتقال العدوى بين عدد من العائلات نتيجة التجمعات، وبعض المخالفات من فئة العمالة”.

وشددت الضحاك، على أن “عودة النشاط الاقتصادي في الدولة خطوة للدفع باقتصادنا الوطني للأمام وهذه العودة لا تعني رفع الإجراءات الاحترازية بل هي باقية ومستمرة معنا وبشكل أكبر في الفترة القادمة”.

المصدر: “وكالات إماراتية”