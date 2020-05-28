اليمن – أسقطت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية امس طائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون بإتجاه نجران.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار أطلقتها الحوثيون باتجاه الأعيان المدنية بمدينة نجران.

وأوضح العقيد المالكي استمرار الحوثيين بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات بدون طيار واستهدافها المتعمد للمدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وبين أن هذه الاعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أنه تأكيد لرفض أنصار الله لمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد التي أعلن عنها التحالف وبدأت في 09 أبريل 2020.

وأفاد بأن مجموع الانتهاكات بلغ أكثر من 4455 اختراق، باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وكذلك الصواريخ البالستية، مؤكدا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ وتنفيذ الاجراءات الرادعة ضد الحوثيين لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

المصدر: RT + صحيفة “عكاظ”