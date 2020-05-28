إيران – اكد قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، خلال مراسم تسليم 112 زورقا حربيا جديدا في ميناء بندر عباس، اليوم، إن هذه الخطوة هي جزء من ولادة قوة بحرية جديدة في الخليج اسمها إيران.

وتابع قائد الحرس الثوري في كلمة، اليوم الخميس، خلال مراسم تسليم 112 زورقا هجوميا جديدا قاذفا للصواريخ من طراز “ذوالفقار”: “إن هذه الزوارق ستزيد القوة الهجومية للقوات البحرية الإيرانية في مياه الخليج”.

وأوضح أن تعزيز القوة العسكرية هو جزء من خارطة الطريق، التي ينتهجها الحرس الثوري، مضيفا أن “إيران تسعى لكسر إرادة العدو من خلال مواصلة الإنتاج التسليحي وبقوة”.

وأضاف قائد الحرس الثوري: “سنجعل ساحة الحرب جحيما على الأعداء، وليس أمام العدو سوى الانسحاب من المواجهة مع إيران”، مشيرا إلى أن قوة إيران البحرية “ستتواجد في البحار البعيدة عن حدودنا”.

المصدر: RT