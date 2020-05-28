ليبيا – استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح بمقر إقامته بالقبة اليوم وفد رفيع المستوى من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية يترأسه الفريق عبدالرازق الناظوري.

المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب عبدالحميد صافي كشف على ان هذا القاء جاء لتهنئة المستشار صالح بمناسبة عيد الفطر المبارك وتم خلال اللقاء التطرق الى اخر مستجدات محاور القتال في طرابلس وكيفية التصدي ودحر العدوان التركي السافر على الاراضي الليبية والمليشيات التي يدعمها.

وأفاد الصافي بأن المستشار عقيلة صالح قد أكد على اهمية تظافر الجهود دعما للقوات المسلحة لمكافحة الارهاب في كل ربوع ليبيا ، مضيفاً بأن صالح يعمل حثيثا مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لسحب الاعتراف بحكومة السراج الي انتهت فعليا.

ومن جانبه اكد الفريق الناظوري بحسب المصدر على حتمية العمل وبذل مزيد من الهمم لدحر الإرهاب.

المستشار صالح إختتم اللقاء بالتأكيد على حثه للمجتمع الدولي برفع الحظر عن تسليح القوات المسلحة ، مشدداً على ان المسار السياسي للعملية الانتقالية في ليبيا سيعمل عليه مع المجتمع الدولي وأنه لا مساس بالقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة بلقاسم حفتر.

وحضر هذا الاجتماع رفقة رئيس اركان القوات المسلحة الفريق الناظوري كل من الفريق صقر الجروشي رئيس اركان القوات الجوية ، واللواء خيري التميمي مدير مكتب القائد العام ، واللواء محمد السنوسي التبو رئيس هيأة التنظيم والإدارة.