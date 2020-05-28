ليبيا – كشف جهاز النهر الصناعي عن تعرض (16) بئر بالحقل الشرقي إلى إعتداء إجرامي وجبان من أصحاب النفوس المريضة وعديمي الضمير والأخلاق.

جهاز النهر الصناعي أشار وفقاً للمكتب الإعلامي التابع له إلى أنه تم تخريب المعدات بداخل غرفة التحكم بالقدرة (PCU) وقطع الأسلاك الكهربائية ليصل عدد الآبار التي تم الإعتداء عليها إلى (123) بئر وفقد ما يقارب عن (460,000) متر مكعب يومياً في ظل الصمت التام من قبل الجهات المختصة في الدولة.

وجدد مناشدته العاجلة للجهات العسكرية والأمنية بالدولة على تحمل مسؤوليتها في حماية حقول الآبار للحفاظ على إستمرار تدفق المياه للمدن ومناطق الإستهلاك وإعتبار حماية حقول الآبار مصدر الإمداد المائي قضية أمن قومي للوطن.