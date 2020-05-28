ليبيا – قال السياسي التركي فراس اوغلو إن نشر الولايات المتحدة الأمريكية أو الأفريكوم لصور الأقمار الصناعية لطائرات روسية لدعم “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) في حد ذاته دليل على وجود تصعيد كبير جداً بين الطرفين ، مشيراً إلى أن نشر الصور يعد أيضاً نجاح للوفاق لكسب التردد الأمريكي.

اوغلو أشار في مداخلة عبر برنامج “حصاد المساء” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنهم بإنتظار التصريحات التركية الرسمية القادمة في هذا السياق.

وأردف :” هناك ربما أبعد من ذلك ليس فقط الدعم الروسي لتسيطر على شيء وتبقي قواعد أو ما شابه لأني أعتقد أن الناتو في حد ذاته لن يسمح بإنشاء قواعد لأنها ستكون مصدر قلق كبير جداً وهي في قلب المتوسط والناتو، ربما روسيا أضعف من أن تنافس دول أخرى في شمال افريقا وحتى فرنسا وتركيا والولايات المتحدة لكن على ارض الواقع يجب إستثمار الدعم الأمريكي لحل من مصلحة الجميع، أما التواجد الروسي ربما ليس من مصلحة أحد وفي حال خروج الفاغنر مصالحها أصبحت مهددة في ليبيا “.

كم إستطرد حديثه:” تركيا من البداية كانت تقول أن هناك تواجد غير قانوني للفاغنر والجنجويد وماذا يفعلون ويقاتلون الآخرين، يجب أن تسأل روسيا عبر الحكومة الليبية ماذا تفعل هذه الطائرات في ليبيا ومن أي طرف جاءت لأنهم ينكرون هذه القضية، اعتقد أنه الآن أصبح الموضوع اكثر وضوح إما أنهم استدعوا من قبل احد ما كالمشير حفتر والمقاتلين معه هذا يدحض الأكذوبة التي كانت تقول انهم لم يستعدوا احد أو أنهم جاؤوا دون طلب من الحكومة الشرعية معترف فيها مدنية وهذا يعتبر نوع من الاحتلال”.

وبشأن إحتمالية تصادم قوات حكومة الوفاق وحليفتها تركيا مع الروس وطائراتهم أكد على أنه ملف يجب قراءته لوحده لأن الدول الكبرى عندما تتصارع فيما بينها تفصل الملفات عن بعضها، لافتاً إلى أن تركيا قصفت حلفاء روسيا في سوريا إن كانوا إيرانين ومرتزقة روس دون هوادة في ضواحي ادلب بعد الهجوم على الجنود الأتراك وكان هناك هجوم مباشر على الجيش التركي في تلك النقطة وبموافقة روسيا من خلف الستار هذا ممكن جداً.

وأوضح أن رد تركيا بسوريا ملف آخر لن يؤثر على الملفات الآخرى لأن الدولتين ليستا عدوتين ولكن في الملف الليبي هناك تنافس بينهما، معتقداً أن تركيا ستكون أكثر شدة في هذا السياق لذلك يجب قراءة المشهد عبر إستثمار الولايات المتحدة في هذه النقاط .

أوغلو نوّه إلى ضرورة إحراج فرنسا العضو في الناتو في ظل وجود خلاف تركي فرنسي والتواجد الروسي الذي يهدد الناتو، مشيراً إلى إهمية إخراج فرنسا من هذا السياق وتغيير موقفها ليصب في مصلحة الوفاق.

وإختتم حديثه قائلاً :” بعد إنهاء الهدنة التي اعطيت للفاغنر ماذا يفعلون بتواجدهم في الشرق والجنوب هذا ليس شرعياً ويجب ضربهم في كل مكان وإيجاد حل سياسي وإخراجهم من المكان لأنهم في النهاية مؤسسة غير حكومية ونظامية ومأجورين، يجب طردهم من ليبيا تماماً” حسب تعبيره.