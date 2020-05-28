ليبيا – إختتم رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا اليوم الخميس زيارة رسمية إلى طرابلس أجرى خلالها محادثات مع فائز السراج تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا وعدد من ملفات التعاون المشترك.

السراج وقع بحسب مكتبه الاعلامي مع رئيس وزراء مالطا على مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوطيد علاقات الصداقة.

وبدوره، أعرب السراج عن تقديره لدعم مالطا لحكومة الوفاق وتطلعه لتطوير علاقات التعاون وقدم لمحة عن مستجدات الأوضاع في ليبيا، مؤكدا العزم على دحر ما وصفه بـ” العدوان على طرابلس ومدن ليبية اخرى” (تقدم القوات المسلحة الليبية إلى العاصمة) ليعود الاستقرار للبلاد ويحقق الشعب الليبي تطلعه في إقامة الدولة المدنية الديموقراطية حسب زعمه.

ومن جانبه، أكد أبيلا على عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين وعلى دعم بلاده لحكومة الوفاق كما جدد رفض بلاده لما وصفه بـ”العدوان على طرابلس”، مؤكداً بأنه لا حل عسكري للازمة الليبية ولا بديل عن العودة لمسار الحل السياسي بحسب مكتب السراج الاعلامي .

وقال رئيس الوزراء المالطي إن بلاده تتطلع لتطوير وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات كما اتفق الجانبان على الإسراع بخطوات تفعيل اتفاقيات التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وبحث الطرفان عملية ايريني التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط بهدف فرض حظر على تدفق الأسلحة إلى ليبيا ، واتفقا على ضرورة أن تأخذ هذه العملية في الاعتبار بالتحفظات التي ابدتها كل من ليبيا ومالطا تجاهها.

وعلى صعيد آخر اتفق الجانبان على تنسيق الجهود بين البلدين في مواجهة جائحة كورونا والتعامل مع تداعياتها.

هذا وحضر المحادثات التي جرت بمقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس الوفد المرافق لرئيس الوزراء والذي يضم وزير الخارجية افريست بارتولو ووزيرالداخلية بايرون كاميليري وعدد من كبار مسؤولي الحكومة المالطية وشارك عن الجانب الليبي كل من وزير خارجية الوفاق محمد سيالة وعضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة فتحي باشاغا ورئيس أركان القوات البحرية التابعة للرئاسي عبد الحكيم أبو حلية وعدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين.

