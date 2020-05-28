تايوان – أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، الخميس، أنها تعتزم شراء صواريخ “هاربون” الأمريكية المضادة للسفن من صناعة شركة “بوينغ”، كجزء من جهودها للتحديث العسكري في البلاد.

وقال نائب وزير الدفاع التايواني تشانغ تشي بينغ، ردا على أسئلة في البرلمان، إن تايوان تخطط لشراء صواريخ “هاربون” من الولايات المتحدة، مضيفا أنه إذا وافقت واشنطن على بيع صواريخ “هاربون”، فإنه من المتوقع أن تصل إلى تايوان في حلول العام 2023.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أنها وافقت على بيع تايوان 18 طوربيدا ثقيلا من طراز “أم كي-48” في صفقة تبلغ قيمتها 180 مليون دولار، ويتوقع أن تثير غضب الصين.

وتعتبر الولايات المتحدة تعزيز القدرات العسكرية لتايوان “أولوية استراتيجية، لأنه يصب في خانة مواجهة النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة”.

ويتوقع أن تثير هذه الصفقات العسكرية حفيظة بكين، التي تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وتوعدت مرارا بانتزاع الجزيرة بالقوة إذا لزم الأمر.

المصدر: وكالات