بلجيكا – أعلن ​الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، اليوم الخميس،​ أن المباراة النهائية لمسابقة الكأس بين ​كلوب بروج​ و​إنتويرب​ ستقام على ملعب “الملك بودوان” دون جمهور في الأول من أغسطس المقبل.

وكان من المقرر أن تقام المباراة في مارس الماضي لكن جرى تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويتطلع كلوب بروج لحصد الثنائية بعد تأكيد فوزه في وقت سابق بلقب الدوري البلجيكي، عقب إلغاء الدوري المحلي بسبب الفيروس.

ويخطط اتحاد الكرة البلجيكي لإطلاق موسم 2021 من الدوري الممتاز يوم السابع من أغسطس، ولكن لم يعلن ذلك بشكل رسمي حتى الآن.

المصدر : وكالات