ليبيا – لأول مرة في ليبيا ومنذ ظهور فيروس كورونا سجلت الدولة 22 إصابة جديدة ووفاة واحدة في أعلى حصيلة يومية على الأطلاق أثارت قلق المواطنين وأكدت على فشل خطة عودة الليبيين في الخارج بشكلها الحالي .

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان إستثنائي مساء اليوم الاربعاء تسجيل وفاة و 20 إصابة جديدة بـفيروس كورونا بعد فحص عينات من طرابلس وسبها تضاف لحالتين سجلتا صباحًا ليبلغ إجمالي حالات اليوم 22 إصابة غالبيتهم لعائدين من تركيا ومخالطيهم .

وفي سياق متصل أعلن عميد بلدية سبها الشاوش عبدالسلام حالة الحجر الصحي العام والتطبيق الفوري لأجراءات الأغلاق التام بالمدينة بعد تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا لعائدين من الخارج ومخالطيهم يقدر عددهم بـ 10 تقريبًا في ظل تكتم المركز الوطني عن تسجيل مكان كل إصابة على حذى

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وكان منحنى الاصابات في ليبيا قد إتخذ شكل تنازلي مُبشر طيلة الفترة الماضية حيث لم يتم تسجيل أي إصابة بالفيروس طيلة 15 يوم إلا بعد عودة دفعات العالقين في الخارج وفق خطة فاشلة لحكومة السراج تنص على حجر وفحص المسافر إجباريا بالخارج وعدم حجره إجبارياً بالداخل وذلك بعكس خطة لجنة الحكومة المؤقتة برئاسة الفريق عبدالرازق الناظوري التي تم وفقًا لها تطبيق الحجر الاجباري في الداخل لكل العائدين سواء خضعوا للحجر الخارجي أم لا .

ويرى خبراء أن خطة حكومة السراج تحتوي على ثغرات تجعلها هي والعدم سواء حيث ” يتم حجر المسافر مثلاً في فندق بإسطنبول لمدة 14 يوم ، وعند انتهاء هذه المدة في اليوم 14 يتم نقله إلى مركز الفحص التركي وإذا كانت نتيجته سالبة يعود للفندق في إنتظار الرحلة نحو ليبيا والتي قد تكون في اليوم التالي او بعده بيومين وهي فترة كافية جدًا لكي يلتقط فيها الفيروس نتيجة الإختلاط بالفندق إضافة لاحتمال حصول عدوى في مركز الفحص نفسه او في مطار المغادرة ” أو حتى حدوث خطأ في جهاز الفحص خاصة مع الفشل المتكرر لأجهزة الإختبارات التركية في عدة دول استوردتها منها ، وبذلك فأن لا فائدة من هذه الخطة سوى هدر الأموال الطائلة على فنادق الحجر التركية بالدرجة الأولى نظرًا لضخامة عدد الليبيين هناك تليها بعض الفنادق التونسية والأوروبية والآسيوية بأعداد أقل.

شجار بين عالقين ليبيين بفندق #قونن في #إسطنبول ومسؤول لجنة التسكين بعد إعلامهم أمس بأن اليوم هو موعد التوجه لمركز فحص كورونا قبل أن تلغي وزارة الصحة التركية الموعد ما أدى لهذا التوتر والشجار وإطالة فترة إقامتهم في الفندق المستأجر على نفقة الدولة الليبية. #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/Y3TxS336I0 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 23, 2020

ويضاف لكل ذلك أيضًا طبيعة الفيروس وفترة حضانته وعدم ظهوره مخبريًا أو ظاهريًا أحياناً في الشخص المصاب حتى خلال فترة الحضانة وهو ما أكده وزير الصحة الأردني د.سعد جابر الذي قال أن فترة الحضانة قد تمتد إلى 27 يوم.

-فترة حضانة فيروس كورونا من ١-١٤ يوم قد تمتد ل ٢٤ يوم و توجد حالات عالمياً ظهرت الأعراض بعد ٢٧ يوم من التقاط العدوى. -من الممكن أن يكون الشخص معدي لمن حوله دون ظهور أعراض. -من الممكن أن يكون الشخص معدي لمن حوله قبل ظهور الأعراض. أفضل طريقة للتعامل مع المرض هي اتباع التعليمات. pic.twitter.com/oFYmJIOGca — د. سعد جابر Dr. Saad Jaber (@DrSaadJaber) April 3, 2020

ومن ذلك على سبيل المثال أن ” شخص خضع للحجر في إسطنبول 14 يوم وفي اليوم 10 من الحجر إلتقط عدوى من شخص ما في الفندق دون علمه ودون أي أعراض وفي اليوم 14 – أي بعد 4 أيام من الحضانة – توجه للفحص فكانت النتيجة سالبة تمامًا وعاد بعدها بيوم إلى ليبيا وكانت النتيجة أيضًا سالبة مما أعطاه شعورًا بالراحة والإختلاط ليتفاجئ بعد 10 أيام من دخوله ليبيا بأنه مصاب وأن أعراضًا بدأت تظهر عليه نظرًا لانتهاء فترة الحضانة ” .

وصول الدفعه الثانيه من المواطنين القادمين من جمهورية مصر العربية ووضعهم في الحجر الصحي في فندق الهديل

وتعاون اعضاء عيادة الشرطه وشبيبة الهلال الأحمر فرع البيضاء لخدمتهم وسلامتهم

امنكم_وسلامتكم_هدفنا

المكتب_الاعلامي_بمديرية_امن_الجبل_الاخضر pic.twitter.com/QKZfzVHPpI — Libyan National Army (@DavidBiutitaman) May 1, 2020

ومع عدم وضع هذا العائد في الحجر الاجباري بالداخل لفترة 14 يوم فإن كل هذه الخطة ستكون هي والعدم سواء وفرصة نجاحها في كبح تسلل العدوى للداخل متواضعة جدًا ولا فائدة منها سوى هدر الأموال على العالقين في الفنادق الاجنبية بل أن نتيجتها ستكون عكسية كما حدث اليوم ، بينما الأجدى هو فحصهم قبل السفر بساعات وإخضاعهم للحجر الإجباري في الداخل كما فعلت لجنة الحكومة المؤقتة والقيادة العامة حيث حجرت المئات في فنادق الجبل الأخضر بعد دخولهم برًا وجوًا إلى المنطقة الشرقية بدل الإعتماد فقط على الحجر في الخارج دون حسيب أو رقيب مع عدم مراعاة الطبيعية الخبيثة للفيروس في العدوى .

المرصد – خاص