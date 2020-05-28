ليبيا – بيّن سفير روسيا لدى الجزائر إيغور بيليايف، أمس الأربعاء أن موسكو تقيّم عالياً دور الجزائر في المساهمة بتسوية الأزمة الليبية، مضيفاً بأن روسيا مهتمة بدعم الحوار المكثف في هذه القضية على أصعدة مختلفة.

بيليايف قال في حوار مع وكالة “سبوتنيك” الروسية في تعليقه على تعاون البلدين في مسألة الأزمة الليبية: “في موسكو نقدر دور الجزائر في تسوية الأزمة الليبية ونحن مهتمون في دعم الحوار المكثف حول هذه القضية على أصعدة مختلفة”.

وأضاف السفير الروسي بأنه “في كلا العاصمتين دافعوا باستمرار عن إنهاء مبكر للمواجهة بين الأشقاء في ليبيا واستئناف فوري للمحادثات الليبية بهدف إيجاد حل للأزمة الممتدة والذي يناسب الليبيين أنفسهم، وتحقيق الاستقرار في هذا البلد”.

كما لفت السفير إلى أن روسيا تنظر إلى الجزائر كأحد اللاعبين الأساسيين والأكثر نفوذاً في أفريقيا وشمالها والشرق الأوسط.

وذكر أنه لدى روسيا والجزائر مواقف قريبة وحتى متطابقة في القضايا الدولية الأساسية، مؤكداً على أن روسيا ستبذل قصارى جهدها لتسهيل ذلك بالتنسيق مع كل الأطراف الليبية وأعضاء المجتمع الدولي المهتمين.