ليبيا – قال المحلل السياسي التونسي المهتم بالشأن الليبي مصطفى عبدالكبير إن العلاقات التونسية الفرنسية مهمة لباريس وهو ما يفسر تأكيد وزيرة الدفاع الفرنسية على ضرورة تعزيز التعاون العسكري.

عبدالكبير أشار في تصريح لصحيفة ”العرب” أن موقع تونس الإستراتيجي وجغرافيتها مهمّان بالنسبة إلى باريس وجميع الدول التي تريد خوض معركة داخل ليبيا.

وأوضح “يبدو أن ما يحدث أخيراً يشير إلى أن معركة دولية ستحدث داخل ليبيا خاصة مع التطورات الأخيرة التي كشفت تنامي الدور التركي بعد سيطرة حكومة الوفاق على قاعدة الوطية بدعم تركي وهو ما أجبر الجيش على الانسحاب منها بأخف الأضرار وأقل الخسائر”.

وقال عبدالكبير إن فرنسا من الدول صاحبة الثقل الكبير في الملف الليبي فهي من أول الدول التي نادت بإسقاط نظام معمر القذافي وشرّعت لحلف الناتو التدخل حتى قبل إعلان مجلس الأمن ذلك.

كما أضاف :” الفرنسيون يعتقدون أن لديهم فضلاً في إسقاط نظام القذافي وأنهم سباقون في هذا الملف لكن المنافسة تحتدم اليوم مع تعدد الأطراف الأجنبية والدولية وتنامي الدور التركي ودخول روسيا على الخط في المشهد الليبي…أعين جميع القوى على الغاز والنفط والموارد الطبيعية”.