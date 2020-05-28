دبي – أنقذت شرطة دبي 20 شخصا حاصرت السيول حافلتهم في وادي حتا، وكادت تغرقها في مياه الوادي، مما اضطرهم لتسلق الجبل محاولين الوصول إلى قمته للنجاة، إلى حين وصول فرق البحث والإنقاذ.

وقال مدير مركز شرطة حتا، العقيد مبارك مبارك الكتبي، إن المركز تلقى بلاغا في الساعة السابعة مساء أول من أمس، يفيد بوجود 20 شخصا عالقين في وادي حتا، نظرا لعدم تمكن السائق من استكمال طريقه في الوادي، بسبب تجمع مياه الأمطار وارتفاع منسوبها إلى داخل الحافلة، ما اضطره إلى إخراج الركاب من الحافلة والصعود بهم إلى أعلى قمة قريبة، لحين وصول النجدة.

وأضاف الكتبي أن فرق الإنقاذ من القيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، توجهت فورا إلى موقع البلاغ، لكن الدوريات عجزت عن الدخول نظرا إلى ضيق طريق الوادي ووعورته، إضافة إلى وجود حجارة وصخور كبيرة تسد الطريق، لافتا إلى أنه بدأ البحث عن بدائل أخرى للوصول إلى الأشخاص العالقين، فتمت الاستعانة بدورية محمولة على دراجة “بولاريس”،عبرت الوادي وصولا إلى قمة الجبل لإنقاذ العالقين.

بدوره، أفاد الوكيل أول أحمد طارش الذي قاد الدراجة، بأن عملية الإنقاذ كانت تتسم بالخطورة نظرا لصعوبة الرؤية ليلا، ووعورة الطريق، وتجمع المياه في الوادي، فلم يكن من السهولة تلمس الطريق بدراجة نارية، واحتمالية الارتطام بالصخور أو الوقوع في حفر بالوادي، لذلك حرص على السير ببطء وحذر حتى تمكن من الوصول إلى قمة الجبل.

وأضاف:”ساعدت شخصا مصاباً على الصعود خلفي على الدراجة، في حين سار بقية الأشخاص وراءنا برفقة منقذين من (الدفاع المدني)، وسلكنا طريقا على طرف الوادي إلى حين وصولنا إلى بر الأمان، حيث كانت في انتظارنا دوريات الشرطة و(الدفاع المدني)، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف”.

المصدر:”الإمارات اليوم”