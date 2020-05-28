ليبيا – قال المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي إن الشبكة الكهربائية تعاني من عجز يصل إلى ألفي ميجاوات بينما لا يتعدى الإنتاج 6000 ميجاوات ما تسبب في طرح الأحمال لساعات طويلة على المواطنين.

ساسي وفي تصريحات لموقع “العربي الجديد” القطري أمس االأربعاء أوضح أن محطة جنوب طرابلس متوقفة بسبب الحرب بالإضافة إلى توقف المشاريع الاستثمارية للشركة منذ عام 2016 وهناك خطوط خارج الخدمة للدوائر الكهربائية.

وأشار المدير التنفيذي إلى أن هناك زيادة في استهلاك الطاقة الكهربائية خلال الأيام الأخيرة بسبب ارتفاع درجة الحرارة.