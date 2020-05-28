عدد مصابي كورونا في لبنان يتجاوز 1100 بينهم لاجئون

عدد مصابي كورونا في لبنان يتجاوز 1100 بينهم لاجئون

لبنان – أعلنت وزارة الصحة اللبنانية امس عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في وقت تم فيه تأكيد تسجيل إصابات بين اللاجئين شرق البلاد.

وقالت الوزارة إنها رصدت اليوم 21 اصابة، وهو رقم مماثل لحصيلة أمس فيما تم تسجيل 5 إصابات الاثنين الماضي، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1161.

ولفتت الوزارة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بالفيروس خلال الساعات الماضية، وبالتالي فإن عدد الوفيات استقر عند 26، كما أشارت إلى أن حالات الشفاء في عموم لبنان بلغت حتى اليوم 692 حالة.

من جهة أخرى، أفادت ليزا أبو خالد المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأنه تم تسجيل حتى 26 مايو 15 إصابة بفيروس كورونا بين اللاجئين السوريين شرق لبنان.

وقالت إنه تم تأكيد 15 إصابة بين اللاجئين السوريين في بلدة مجدل عنجر، مشيرة إلى أن جميعهم يقطنون في مبنى واحد وليس في مخيمات عشوائية.

وكانت قوى الأمن أعلنت أنها بصدد تسجيل مخالفات بحق من لا يضع كمامة واقية أثناء تنقلاته اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

وأعلن وزير الصحة اللبناني حسن حمد في وقت سابق أنه سيتم توزيع مليون كمامة مجانا بالتعاون بين وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية، قائلا إن “استخدام الكمامات والالتزام بمسافة التباعد الآمنة، من مسلمات الرحلة الواعية لعودة الحياة إلى طبيعتها”.

المصدر: وكالات