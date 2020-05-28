ليبيا – طالب المجلس البلدي غريان أمس الأربعاء مواطني البلدية العائدين من السفر مؤخراً بالتوجه إلى فندق «الرابطة» المخصص للحجر الصحي أو الاتصال بأرقام غرفة الطوارئ التابعة للجنة الطبية وذلك لإجراء الفحوصات الخاصة بالكشف عن فيروس «كورونا المستجد».
المجلس البلدي غريان دعا بحسب المكتب الإعلامي التابع له مواطني البلدية إلى الالتزام بالإعلان وتنفيذه حرصاً على سلامة الجميع.
وحدد المجلس الأرقام التالية للتواصل: (0922782558، 0944825199، 0914048644، 0916078643، 0242436994).
وفي ذات السياق قال المجلس البلدي غريان إن الإعلان عن إصابة 20 حالة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة يعد تطور نوعي وتحول خطير يستوجب اتخاذ إجراءات احترازية وتدابير الوقائية للحفاظ على البلدية خالية من فيروس كورونا.