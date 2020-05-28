وحدد المجلس الأرقام التالية للتواصل: (0922782558، 0944825199، 0914048644، 0916078643، 0242436994).

وفي ذات السياق قال المجلس البلدي غريان إن الإعلان عن إصابة 20 حالة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة يعد تطور نوعي وتحول خطير يستوجب اتخاذ إجراءات احترازية وتدابير الوقائية للحفاظ على البلدية خالية من فيروس كورونا.