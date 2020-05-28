ليبيا – قال رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا محمد المصباحي إنه لا يستبعد إقدام ميليشيات الوفاق المسنودة من قوات تركية بالهجوم على منطقة الهلال النفطي لمحاولة السيطرة عليها.

المصباحي وفي تصريح لقناة “الحدث” أمس الأربعاء أشار إلى أن أنقرة تسعى لتعزيز تواجدها بالساحة الليبية سياسياً واقتصادياً.

وأضاف أن الليبيين بحاجة للدعم العربي، مجددا دعوتَه لمصر والإمارات والأردن والسعودية بتفعيل اتفاقيات الدفاع لمساعدة ودعم ليبيا في مواجهة الإرهاب.

رئيس ديوان المجلس أشار إلى تعرضهم لهجمة إخوانية يقودها الرئيس التركي أردوغان وتنظيم داعش .