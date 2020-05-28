ليبيا – أصدر مدير أمن بنغـازي-رئيس الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي العميد عادل عبدالعزيز تعليماته المُشددة بإغلاق كافة المحال التجارية بأستثناء المحال المُشار إليها في بلاغات اللجنة العُليا في السابق وهي (محال بيع المواد الغذائية والبقالة العامة والمطاحن ومحلات بيع الخُضار واللحوم) والتشديد على تقيد التام بحظر التجول من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً ابتداء من اليوم الخميس.

عبد العزيز نوّه بحسب المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي إلى أن الأشخاص العائدون من دولة تركيا ونتيجة لعدم تقيدهم بالحجر الصحي وعدم مراعاتهم بالإجراءات المُتبعة عليهم تحمل المسؤولية اتجاه كافة المواطنين الليبين وتسليم أنفسهم لأقرب مركز صحي لأخضاعهم لمدة الحجر الصحي وعلى المواطنين تبليغ الأجهزة الأمنية عن طريق اقرب نقطة أمنية او عبر الصفحة الرسمية لمديرية الأمن عن خروج اي شخص قادم من دولة تركيا وعدم بقائه بحجز الصحي بالمدة التي اشارت إليها اللجنة الطبية الأستشارية وهي أسبوعين .

وشدد بتوجيه هذه التعليمات العاجلة لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالغُرفة الأمنية المُشتركة بنغــازي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومعاقبة المخالفين وفقاً للقانون وذلك بإغلاق جميع المحال التجارية المُشار إليها في السابق ببلاغات اللجنة العُليا دون استثناء على مدار الساعة وهي (كافة الأندية الرياضية، والاسواق الشعبية، وصالونات الحلاقة والتجميل ، ومراكز الشباب والمطاعم والمقاهي) ، واستمرار فتح الصيدليات فقط على مدار الساعة وفتح المحال المُشار إليها وهي (محال بيع المواد الغذائية والبقالة العامة والمطاحن ومحلات بيع الخُضار واللحوم) من 6 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءً.