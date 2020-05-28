ليبيا – أصدر مدير أمن بنغـازي-رئيس الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي العميد عادل عبدالعزيز تعليماته المُشددة بإغلاق كافة المحال التجارية بأستثناء المحال المُشار إليها في بلاغات اللجنة العُليا في السابق وهي (محال بيع المواد الغذائية والبقالة العامة والمطاحن ومحلات بيع الخُضار واللحوم) والتشديد على تقيد التام بحظر التجول من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً ابتداء من اليوم الخميس.
عبد العزيز نوّه بحسب المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي إلى أن الأشخاص العائدون من دولة تركيا ونتيجة لعدم تقيدهم بالحجر الصحي وعدم مراعاتهم بالإجراءات المُتبعة عليهم تحمل المسؤولية اتجاه كافة المواطنين الليبين وتسليم أنفسهم لأقرب مركز صحي لأخضاعهم لمدة الحجر الصحي وعلى المواطنين تبليغ الأجهزة الأمنية عن طريق اقرب نقطة أمنية او عبر الصفحة الرسمية لمديرية الأمن عن خروج اي شخص قادم من دولة تركيا وعدم بقائه بحجز الصحي بالمدة التي اشارت إليها اللجنة الطبية الأستشارية وهي أسبوعين .
وشدد بتوجيه هذه التعليمات العاجلة لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالغُرفة الأمنية المُشتركة بنغــازي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومعاقبة المخالفين وفقاً للقانون وذلك بإغلاق جميع المحال التجارية المُشار إليها في السابق ببلاغات اللجنة العُليا دون استثناء على مدار الساعة وهي (كافة الأندية الرياضية، والاسواق الشعبية، وصالونات الحلاقة والتجميل ، ومراكز الشباب والمطاعم والمقاهي) ، واستمرار فتح الصيدليات فقط على مدار الساعة وفتح المحال المُشار إليها وهي (محال بيع المواد الغذائية والبقالة العامة والمطاحن ومحلات بيع الخُضار واللحوم) من 6 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءً.