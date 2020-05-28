ليبيا – قال عضو فريق مكافحة جائحة كورونا بمكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا رمضان عصمان إنه بعد اكتشاف الحالتين بمدينة سبها قام المركز الوطني بمكافحة الأمراض بأخذ 33 عينة مخالطة أظهرت منها 17 موجبة.

عصمان وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الخميس أكد أن كل الحالات هي من أقارب الحالتين الجدد ولم تظهر عليهم أي أعراض بل اكتشفت نتائجهم بعد أخذ العينات،مبينا أن وضعهم الحالي مستقر.

وأفاد عصمان أن التقصي مستمر لمعرفة مصدر العدوى الرئيسية وأن هناك عينات ستأخذ من سكان منطقة وادي الشاطئ لاختلاطهم بهذه الحالات،مشيرا إلى أن قرابة 10 حالات سجلت مؤخرا كلها عائدة من السفر.

وأضاف عصمان أن الحالات التي عادت من السفر من دولتي تركيا وتونس أجري لها تحليلان خارج البلاد وكانت نتائجهم سلبية لكن بعضهم أصبحوا في وضع الانتظار لقرابة 4 أيام مما يعطي احتمالية التقاط العدوى خلال هذه الفترة ولم تعد لهم التحليل أثناء عودتهم إلا بعد ظهور الأعراض وتسجيل حالات لعائدين من السفر.