الولايات المتحدة – سجلت أسهم أكبر شركات مواقع التواصل الاجتماعي، امس تراجعا، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بفرض رقابة على منصات التواصل الاجتماعي، أو حتى إغلاقها.

ووفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”، فقد أغلق سهم “فيسبوك”، شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم، تعاملات الأربعاء على انخفاض نسبته 1.32%.

أما سهم شركة “تويتر” فقد تراجع بنسبة 2.76%، في حين هبط سهم “سناب شات” بنسبة 2.36%.

وقال البيت الأبيض إن الأمر الخاص الذي ينظم عمل شركات مواقع التواصل الاجتماعي سيتم التوقيع عليه اليوم الخميس.

المصدر: RT