ليبيا – علق عضو مجلس النواب سعيد إمغيب على دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى زيارة أنقرة ، متوقعاً أن يقدم السراج على أي عمل يؤدي لزيادة التغلغل التركي في البلاد.

إمغيب وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الجمعة قال:” من غير المستبعد أن يتنازل السراج خلال زياراته إلى أنقرة عن مزيد من مقدرات الشعب الليبي خصوصاً أن تركيا لا تستدعي السراج إلا من أجل التوقيع على التنازلات لصالحها، كما حدث من قبل”.

وتوقع أمغيب أن يتطرق إردوغان والسراج إلى البيان الخماسي الصادر عن وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات الذي ندد بالتحركات التركية في شرق المتوسط بعد طلب شركة بترول تركية الإذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط من حكومة طرابلس.

وأضاف:” البيان الخماسي اعتبر مذكرتي التفاهم التي سبق أن وقع عليها السراج في تركيا تتعارضان مع القانون الدولي،وقرار حظر تصدير السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا وبالتالي فقد يبحث الرجلان خلال تلك الزيارة عن اتفاقية توفر لتركيا تحديداً الغطاء السياسي الذي يمكنها من الاستمرار بدعم حليفتها عسكرياً بالسلاح والمرتزقة والاستفادة من خلال الوجود بأرض ومياه ليبيا، دون مناكفة دولية”.

وتابع عضو مجلس النواب موضحاً:” الدعوة لهذه الزيارة في ظل توقف اللقاءات الدولية،لن تكون بكل تأكيد من أجل السياحة أو زيارة بروتوكولية أو لأمر عادي،وإلا لكان قد تم بحث الموضوع هاتفياً “.