ليبيا – رحب الأدميرال الإيطالي فابيو أجوستيني قائد عمليات عملية إيريني الأوروبية في ليبيا بتعيين مجلس الاتحاد الأوروبي للأدميرال الإيطالي إيتوري سوتشي كقائد قوة قائد في البحر للعملية وذلك حتى الـ18 من شهر أكتوبر 2020.

الأدميرال وفي بيان صحفي نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الجميعة قال إن المهمة ستنتقل بعد ذلك إلى القائد اليوناني ثيودوروس ميكروبولوس حتى الـ31 مارس 2021 فيما شغل الأدميرال سوتشي بالفعل منصب قائد القوة في عملية صوفيا منذ يونيو 2019.

وأشارت الوكالة إلى أن ميكروبولوس يشغل منصب قائد القاعدة البحرية اليونانية في خليج سودا كريت وقبل ذلك شغل مناصب رفيعة في البحرية اليونانية.

هذا وأصدر الاتحاد الأوروبي قرارا بتعيين سوتشي قائدا لقوة العملية البحرية العسكرية في البحر المتوسط إيريني لمراقبة قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا