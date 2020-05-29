روسيا – أظهرت مراجعة لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن الاقتصاد الروسي سجل في شهر أبريل الماضي تراجعا نسبته 12% على أساس سنوي، بسبب أزمة جائحة كورونا.

وقالت الوزارة الروسية، إن تطبيق نظام عطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من 30 مارس الماضي لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا واتخاذ الشركاء التجاريين تدابير حجر صحي أدى إلى انخفاض النشاط الاقتصادي في كل الصناعات الأساسية وقطاع الخدمات في روسيا.

وفي وقت سابق توقعت الوزارة أن يتراجع الاقتصاد الروسي في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 9.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

من جهتها تتوقع مؤسسات دولية، أن يسجل الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري تراجعا بنسبة 4.5%، على أن ينمو في العام القادم بنسبة 4%.

المصدر: نوفوستي